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    Путин прокомментировал "дело Скрипаля"

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (168)

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    Президент России заявил, что вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания. Его заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вызывает удивление скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания в ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Соцсети: гречневая каша для Скрипаля

    Российский лидер отметил, что британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль, о чем заявил телеканалу Sky News глава военной лаборатории в Портон-Даун. Кроме того, по его словам, Скотланд-Ярд заявил официально о том, что ему нужно не менее двух месяцев для полноценного расследования.

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    "Наконец, вот только что, как мне доложили, генеральный директор лаборатории в Портон-Даун, это в восьми километрах от того места, где произошел инцидент, сообщил в интервью Sky News, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить страны происхождения этого нервно-паралитического вещества и они не могут идентифицировать страну происхождения. В том, числе не могут сказать, что это вещество произведено в Российской Федерации", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    "В этой связи… вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания", — добавил Путин.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

    Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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