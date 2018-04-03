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    Дело Скрипалей. В Британии не смогли установить происхождение яда

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (166)

    (обновлено: )861241
    Глава военной лаборатории в Портон-Даун сообщил, что британские эксперты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль.
    Полицейский дежурит около места где было обнаружено тело Скрипаля
    Adrian DENNIS / AFP

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, заявил телеканалу Sky News глава военной лаборатории в Портон-Даун.

    Погребинский: отравление Скрипалей стало поводом для операции против РФ
    канал РИА Новости Украина в YouTube
    Погребинский: "дело Скрипалей" стало поводом для операции против РФ

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    Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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    Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля.

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