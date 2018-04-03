Дело Скрипалей. В Британии не смогли установить происхождение яда

Adrian DENNIS / AFP

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, заявил телеканалу Sky News глава военной лаборатории в Портон-Даун.

Читайте также: Соцсети: гречневая каша для Скрипаля

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Читайте также: Той же монетой. МИД РФ ответил на высылку российских дипломатов

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля.