Россия готовит "Белую книгу" нарушений прав человека в Украине

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Комитет по международным делам Совета Федерации подготовит "Белую книгу" нарушений прав человека в Украине, такое решение палата приняла на пленарном заседании в среду.

Поводом для возмущения сенаторов стало решение Киева не допускать россиян на избирательные участки, расположенные на территории диппредставительств в РФ, 18 марта для голосования на выборах президента России.

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"Давайте поручим комитету по международным делам составить "Белую книгу" о нарушениях прав человека, представителей СМИ на Украине и затем обратимся с этими фактами во все международные структуры", — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что украинские власти нарушили все мыслимые и немыслимые запреты, нормы международного права. Спикер подчеркнула, что необходимо "достучаться" до международного сообщества. Сенаторы поддержали ее инициативу.

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Выборы главы российского государства прошли 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу. На втором месте оказался Павел Грудинин, на третьем — Владимир Жириновский.