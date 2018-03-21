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    Россия

    Россия готовит "Белую книгу" нарушений прав человека в Украине

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (128)

    (обновлено: )293150
    Валентина Матвиенко предложила поручить комитету по международным делам составить "Белую книгу" о нарушениях прав человека, представителей СМИ в Украине, после чего обратиться во все международные структуры.
    Заседание Совета Федерации РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Комитет по международным делам Совета Федерации подготовит "Белую книгу" нарушений прав человека в Украине, такое решение палата приняла на пленарном заседании в среду.

    Информационный центр ЦИК РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Итоги выборов президента РФ: победа Путина и мало жалоб

    Поводом для возмущения сенаторов стало решение Киева не допускать россиян на избирательные участки, расположенные на территории диппредставительств в РФ, 18 марта для голосования на выборах президента России.

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    "Давайте поручим комитету по международным делам составить "Белую книгу" о нарушениях прав человека, представителей СМИ на Украине и затем обратимся с этими фактами во все международные структуры", — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что украинские власти нарушили все мыслимые и немыслимые запреты, нормы международного права. Спикер подчеркнула, что необходимо "достучаться" до международного сообщества. Сенаторы поддержали ее инициативу.

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    Выборы главы российского государства прошли 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу. На втором месте оказался Павел Грудинин, на третьем — Владимир Жириновский. 

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