Престижный вуз в США приостановил поездки своих студентов в Россию

РИА Новости | Перейти в фотобанк США и Россия: великое ядерное противостояние Стэнфордский университет приостановил поездки своих студентов в Россию на стажировку и для прохождения образовательных программ, сообщает газета Stanford Daily.

Как сообщил директор программы обучения за границей Рамон Салдивар (Ramón Saldívar), университет запрещает студентам ездить в страны, которым Госдеп присвоил третий или четвертый уровни опасности, или туда, "где по достоверным данным есть значительный риск для здоровья или безопасности".

Отмечается, что запрет не распространяется на студентов-выпускников.

Госдеп в январе присвоил России третий уровень опасности из-за "гражданских беспорядков и терроризма" на Северном Кавказе, в частности в Чечне, а также из-за ситуации вокруг Крыма.