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    США обвинили Россию в отрабатывании кибератак в Украине

    (обновлено: )16502
    Как отметил заместитель госсекретаря США, "гибридный характер агрессии России против Украины подчеркивают кибератаки, осуществляемые россиянами".
    Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
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    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина.

    Глобальная кибератака
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    Рука об руку. США и Украина занялись безопасностью киберсферы
    Процесс реформ в Украине чрезвычайно усложняется внешней агрессией и другими угрозами, которые поступают со стороны России, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан в телепрограмме Государственного департамента США Readout.

    По его словам, "гибридный характер агрессии России против Украины подчеркивают кибератаки, осуществляемые россиянами".

    "Это не только военные операции, а и кибероперации. Мы как раз накануне моего визита в Украину сделали заявление о происхождении кибератак, которые назывались NotPetya. Атака началась в Украине, но распространилась по всему миру, вызвав миллиардные убытки. Мы считаем, что россияне используют Украину в качестве лаборатории для такого вида вредоносных действий", – подчеркнул представитель Госдепа.

    Ранее директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия собирается вести кибератаки против правительства Украины и НАТО в 2018 году.

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