США обвинили Россию в отрабатывании кибератак в Украине

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина.

Процесс реформ в Украине чрезвычайно усложняется внешней агрессией и другими угрозами, которые поступают со стороны России, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан в телепрограмме Государственного департамента США Readout.

По его словам, "гибридный характер агрессии России против Украины подчеркивают кибератаки, осуществляемые россиянами".

"Это не только военные операции, а и кибероперации. Мы как раз накануне моего визита в Украину сделали заявление о происхождении кибератак, которые назывались NotPetya. Атака началась в Украине, но распространилась по всему миру, вызвав миллиардные убытки. Мы считаем, что россияне используют Украину в качестве лаборатории для такого вида вредоносных действий", – подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия собирается вести кибератаки против правительства Украины и НАТО в 2018 году.