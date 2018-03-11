Глава ЦРУ уверен, что США найдут защиту от российского супероружия

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты найдут защиту от нового российского оружия, заявил глава ЦРУ Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

Комментируя сообщение президента России Владимира Путина о новых видах российского оружия, Помпео заявил, что в его речи ЦРУ не удивило "буквально ничего".

"Мы следим за этим очень внимательно, как и наши коллеги в Министерстве обороны. И американцы могут быть уверены, что мы хорошо разбираемся в российских программах в сфере вооружений", — заверил он.

Помпео подчеркнул, что в случае совершенствования систем вооружений Россией или Китаем от США требуется обеспечить наличие адекватного ответа.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о создании в России новых видов оружия, в том числе крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком.

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