Глава ЦРУ обвинил Россию во вмешательствах в выборы в США

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Глава ЦРУ Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News (его отрывки приводит The Hill) снова обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы через 13 россиян, против которых спецпрокурор Роберт Мюллер ранее выдвинул обвинения.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Так, Мюллер обвинил 13 российских граждан, включая российского предпринимателя Евгения Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

Помпео назвал "неправдой" заявления Владимира Путина о том, что 13 россиян, против которых Мюллер выдвинул обвинения о вмешательствах в американские выборы, не действовали в интересах Кремля.

"Именно русские на самом деле занимались этим", — сказал Помпео, уточнив, что эти люди якобы имели связи с Кремлем. Однако никаких доказательств Помпео в очередной раз так и не представил.

Ранее в ходе интервью американскому телеканалу NBC журналистка Мегин Келли спросила президента России Владимир Путин про российского предпринимателя Евгений Пригожина, которого в Соединенных Штатах обвинили во "вмешательстве" в президентские выборы 2016 года. Журналистка сослалась на некую "точку зрения", согласно которой Пригожин "делает грязную работу" Путина. Президент РФ заявил, что знает Пригожина, но тот не связан с ним или с российским правительством. Говоря о других россиянах, обвиненных во вмешательстве в американские выборы, Путин добавил, что те не представляют российские власти, а потому ему "все равно", подтвердятся ли обвинения. Путин также добавил, что России незачем вмешиваться в американские выборы.