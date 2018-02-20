Шокирующее убийство певца в Москве: появились детали

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Российский певец Петр Гара, тело которого нашли в Москве, накануне смерти пытался бежать из столицы России. Известного в России исполнителя шансона Петра Гару нашли мертвым в ванной комнате. Убийца заколол жертву ножом и облил раствором хлора.

Как пишут СМИ, за день до убийства Гара писал своей подруге – певице Афине Делиониди, что он не может с ней встретиться, потому что ему необходимо срочно уехать из Москвы в Краснодар.

По словам Афины, Петру Гару из-за этой "срочности" даже пришлось отменить выступление.

Также подруга призналась, что в последнее время Гара часто просил друзей одолжить немного денег. По версии правоохранителей, его могли убить из-за долгов. Но Афина Делионида уверяет, что он не имел никаких врагов, его все любили.

Сейчас следователи подозревают, что убийцей мог быть сожитель Петра Гару, который 14 февраля, в День Валентина мог также находиться в помещении.

К слову, тело певца нашли завернутым в ковер – вероятно, убийца хотел избавиться от него, но в последний момент почему-то передумал.

В квартире также была собака, которая голодала несколько дней. Она осталась жива.

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