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    Россия

    Суд в Москве начал банкротство компании Фирташа

    (обновлено: )19210
    Суд включил задолженность перед банком ВТБ в размере около 2,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ООО "Титановые инвестиции" олигарха Дмитрия Фирташа.
    Дмитрий Фирташ
    REUTERS Leonhard Foeger

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Арбитражный суд Москвы по заявлению ВТБ ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении московской компании "Титановые инвестиции", которая контролирует предприятие "Крымский титан", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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    Суд включил задолженность перед банком в размере около 2,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ООО "Титановые инвестиции" олигарха Дмитрия Фирташа. Временным управляющим утвержден Василий Кузьменко. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 21 августа.

    Как пояснили представители сторон в суде, задолженность возникла по кредитному договору. Денежные средства были предоставлены украинской компании Ukrainian Chemical Products и "Титановым инвестициям", входившим в одну группу лиц. По словам представителя ВТБ, срок возврата кредита истек еще летом 2016 года, однако созаемщики свои обязательства по возврату не исполнили.

    Как заявил представитель "Титановых инвестиций", денег эта компания не получала, они поступили второму созаемщику. Должник просил суд отложить слушания для заключения мирового соглашения. Однако представитель ВТБ заявил, что банк "категорически возражает", никаких переговоров сейчас не ведется. "Все возможные переговоры, которые можно было провести с должником, уже проведены. Возможности мирного урегулирования на данный момент исчерпаны", — сказал представитель банка.

    Завод "Крымский титан", управляемый компанией "Титановые инвестиции" олигарха Дмитрия Фирташа расположен в городе Армянск в нескольких километрах от государственной границы с Украиной. Продукция завода — диоксид титана используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев. Кроме этого, завод производит удобрения.

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