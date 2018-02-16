Замерзла насмерть. В Москве воспитатели детсада забыли в сугробе 3-летнюю девочку

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В детсаду Новой Москвы каким-то образом 3-летнюю девочку забыли в сугробе снега, где она замерзла насмерть. Об этом сообщила спикер Следкома, передает РИА Новости.

Сегодня утром воспитательница и нянечка, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили, что одного из детей не хватает.

Вернувшись на место прогулки, воспитатели "обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения".

Сотрудники детсада незамедлительно вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка.

Подробностей, как это могло случиться, не сообщают. Сейчас возбуждено уголовное дело о "Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

На месте работает следствие, изымаются записи с видеокамер, документы и "иные предметы". Идут допросы. Предстоит выяснить, насколько твердо в детском саду соблюдали законы в части детской безопасности. Возможно, будет возбуждено уголовное дело о халатности.

В то же время Куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковского округов Павел Карпов опроверг сообщения о том, что воспитатели детского сада забыли ребенка на прогулке.

Напомним, в Одесской области парень и девушка привязали 14-летнего мальчика-инвалида к столбу.