В Киеве Audi насмерть сбила парня, перебегавшего дорогу

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Парень погиб при попытке перебежать в воскресенье дорогу возле метро "Выдубичи" в Киеве.

"Водитель автомобиля Audi двигался на высокой скорости по Столичному шоссе в направлении центра, сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу в неположенном месте", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

facebook.com/dtp.kiev.ua На месте ДТП, в котором погиб пешеход-нарушитель, Киев, 21 января 2018

От удара тело молодого человека перебросило через отбойник на встречную полосу. Он скончался мгновенно. Водитель остановился в 70 метрах от места удара, сказано в сообщении.

dtp.kiev.ua/Facebook, 21 января 2018

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