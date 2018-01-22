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    Киев

    В Киеве Audi насмерть сбила парня, перебегавшего дорогу

    (обновлено: )55
    Водитель автомобиля Audi, двигавшийся на высокой скорости по Столичному шоссе в направлении центра, сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу в неположенном месте, сообщается в соцсетях.
    На месте ДТП, в котором погиб пешеход-нарушитель, Киев, 21 января 2018
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Парень погиб при попытке перебежать в воскресенье дорогу возле метро "Выдубичи" в Киеве.

    "Водитель автомобиля Audi двигался на высокой скорости по Столичному шоссе в направлении центра, сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу в неположенном месте", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    На месте ДТП, в котором погиб пешеход-нарушитель, Киев, 21 января 2018

    От удара тело молодого человека перебросило через отбойник на встречную полосу. Он скончался мгновенно. Водитель остановился в 70 метрах от места удара, сказано в сообщении.

    dtp.kiev.ua/Facebook, 21 января 2018

    Ранее один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Черкасской области.

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