Автомобиль протаранил толпу в Рио-де-Жанейро. Кадры с места жуткого ДТП

КИЕВ, 19 янв – РИА Новости Украина. Автомобиль въехал в толпу людей в бразильском Рио-де-Жанейро, ранения получили порядка 15 человек, сообщает канал Globo.

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По предварительным данным, инцидент произошел на всемирно известной набережной Копакабана. На опубликованных в сети записях видно, что пострадавшие сидят и лежат на земле, им оказывается помощь. Движение по части набережной перекрыто. Среди пострадавших – четыре ребенка, включая новорожденных.

Horror on #Copacabana Beach: Baby is killed and 'at least 15 people are hurt' as car 'ploughs into #pedestrians' on tourist-packed promenade in #RiodeJaneiro pic.twitter.com/lCPVZ2ZsWy — Real News Line (@RealNewsLine) 19 января 2018 г.

​​Полиция задержала водителя машины. Им оказался 41-летний местный житель. Он рассказал, что перед наездом у него произошел эпилептический припадок, якобы ставший причиной потери контроля над транспортным средством.

Скриншот Автомобиль протаранил толпу людей в Рио-де-Жанейро

Сообщается также, что после наезда водитель едва не был избит свидетелями происшествия, полиции удалось отбить его у разъяренных людей. Сейчас правоохранительные органы выясняют детали происшествия.