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    Автомобиль протаранил толпу в Рио-де-Жанейро. Кадры с места жуткого ДТП

    (обновлено: )89
    Инцидент произошел на всемирно известной набережной Копакабана. По данным СМИ, среди пострадавших – четыре ребенка, включая новорожденных.
    Автомобиль протаранил толпу людей в Рио-де-Жанейро
    @Notimex

    КИЕВ, 19 янв – РИА Новости Украина. Автомобиль въехал в толпу людей в бразильском Рио-де-Жанейро, ранения получили порядка 15 человек, сообщает канал Globo.

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    По предварительным данным, инцидент произошел на всемирно известной набережной Копакабана. На опубликованных в сети записях видно, что пострадавшие сидят и лежат на земле, им оказывается помощь. Движение по части набережной перекрыто. Среди пострадавших – четыре ребенка, включая новорожденных.

    ​​Полиция задержала водителя машины. Им оказался 41-летний местный житель. Он рассказал, что перед наездом у него произошел эпилептический припадок, якобы ставший причиной потери контроля над транспортным средством.

    Скриншот
    Автомобиль протаранил толпу людей в Рио-де-Жанейро

    Сообщается также, что после наезда водитель едва не был избит свидетелями происшествия, полиции удалось отбить его у разъяренных людей. Сейчас правоохранительные органы выясняют детали происшествия.

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