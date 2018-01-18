Суд арестовал виновника в смертельном ДТП в Харькове

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Киевский районный суд арестовал на 60 дней Тиграна Енгибаряна, который находился за рулем Toyota Camry во время смертельного ДТП в Харькове.

Прокуратура настаивала на аресте 18-летнего водителя в связи с тем, что он покинул место аварии. Защита водителя Toyota просила суд "не ломать парню жизнь" и выбрать более мягкий вариант, однако представитель Фемиды не прислушался к аргументам адвоката. Сам обвиняемый признал свою вину и выразил сочувствие близким погибшего, но тоже выступил против содержания под стражей, сообщает NewsRoom.

Судья поддержал позицию прокуратуры и избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога до 16 марта. Адвокат Виктория Зубенко заявила, что считает решение суда слишком суровым и будет обсуждать вопрос об апелляции с подзащитным.

Напомним, в Харькове на улице Салтовское шоссе водитель насмерть сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.