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    Общество

    Суд арестовал виновника в смертельном ДТП в Харькове

    (обновлено: )32820
    Сообщается, что прокуратура настаивала на аресте 18-летнего водителя, так как он покинул место аварии. Защита просила суд "не ломать парню жизнь".
    Тигран Енгибарян
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Киевский районный суд арестовал на 60 дней Тиграна Енгибаряна, который находился за рулем Toyota Camry во время смертельного ДТП в Харькове.

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    Прокуратура настаивала на аресте 18-летнего водителя в связи с тем, что он покинул место аварии. Защита водителя Toyota просила суд "не ломать парню жизнь" и выбрать более мягкий вариант, однако представитель Фемиды не прислушался к аргументам адвоката. Сам обвиняемый признал свою вину и выразил сочувствие близким погибшего, но тоже выступил против содержания под стражей, сообщает NewsRoom. 

    Судья поддержал позицию прокуратуры и избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога до 16 марта. Адвокат Виктория Зубенко заявила, что считает решение суда слишком суровым и будет обсуждать вопрос об апелляции с подзащитным.

    Напомним, в Харькове на улице Салтовское шоссе водитель насмерть сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

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