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    Происшествия

    Под Харьковом произошло смертельное ДТП с женщинами: одна из них погибла

    (обновлено: )45810
    На месте аварии погибла 57-летняя пассажирка "ЗАЗ", остальных – доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. В ДТП пострадали еще четыре женщины.
    ДТП под Харьковом
    Пресс-служба Полиции Харьковской области

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. На автодороге "Чугуев – Меловое", вблизи села Первомайское, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

    По данным ведомства, 45-летний водитель "ЗАЗ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ". На момент аварии в "ВАЗ" находились 49-летний водители и 54-летняя пассажирка, а в "ЗАЗ" – 45-летний водитель и четыре женщины от 31 до 57 лет.

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    В результате сильного столкновения на месте аварии погибла 57-летняя пассажирка "ЗАЗ", остальных – доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. С места аварии пострадавших доставили в больницу.

    "Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – уточняют в отделе коммуникации.

    Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

    Напомним, вечером 18 октября 2017 года внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, на котором стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Жертвами наезда стали 6 человек, еще 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

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    За рулем Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов. Оба фигуранта резонансного ДТП находятся под арестом.

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