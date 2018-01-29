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    В Индии мужчину насмерть "засосал" аппарат МРТ - СМИ

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    Сообщается, что против врача и его ассистентов возбуждены уголовные дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", так как причиной смерти пациента стала медицинская халатность.
    Сканирование с помощью МРТ. Архивное фото
    PHILIPPE HUGUEN / AFP

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Мумбаи мужчину "засосал" магнитно-резонансный томограф.

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    Погибший — 32-летний Раджеш Мару — зашел в кабинет МРТ с металлическим кислородным баллоном. Из-за сильного магнитного поля сканера мужчину "засосало" внутрь аппарата, который был включен. Томограф отключили и достали из него Мару, однако через десять минут он умер в реанимации.

    Родственники погибшего обвинили персонал медучреждения в халатности: по их словам, Мару сказали, что аппарат выключен, и разрешили ему войти в кабинет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

    "Когда мы заметили, что в кабинет МРТ нельзя заходить с металлическими предметами, сотрудник заверил нас, что это безопасно и они постоянно так делают. Доктор и техник ему не возразили", — приводит телеканал слова представителя семьи.

    В полиции сообщили, что против врача и его ассистентов возбуждены уголовные дела по статье "Причинение смерти по неосторожности". Руководство больницы также начало внутреннее расследование инцидента.

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