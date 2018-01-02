Индия передала Украине 130 тысяч доз прививок

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Правительство Индии передало Украине 130 тысяч доз прививок от столбняка, дифтерии и бешенства, сообщает Министерство здравоохранения.

"Индийское правительство сделало подарок Украине к Новому году и Рождеству, доставив очень нужен гуманитарный груз — более 130 тыс. доз специфических сывороток: 80 тыс. доз сыворотки против столбняка, 35 тыс. доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз противодифтерийной сыворотки, 14 450 доз протирабичной сыворотки, 1 500 доз лиофилизированного атитоксина противозмеиного. Все препараты имеют сертификат качества GMP", — говорится в сообщении Минздрава.

С 2014 года в Украине отсутствуют сыворотки и иммуноглобулины из-за отсутствия регистрации. Только весной 2017 года зарегистрированы два протирабичных иммуноглобулина израильского и украинского производства.

Ранее Минздрав сообщал, что Украина получила 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка.