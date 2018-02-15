Самым прибыльным поездом в 2017 году стал "Киев-Москва"

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В 2017 году самым прибыльным украинским поездом стал №5/6 Киев — Москва.

Об этом говорится в ответе "Укрзализныци" на запрос корреспондента LB.ua.

Пять самых прибыльных поездов 2017 года:

№5/6 Киев — Москва — 11 вагонов, 77% заселенности, 154 млн прибыли

№23/24 Одесса — Москва — 10 вагонов, 89% заселенности, 98 млн прибыли

№105/106 Киев — Одесса — 17 вагонов, 95% заселенности, 47 млн прибыли

№91/92 Киев — Львов — 15 вагонов, 87% заселенности, 29,7 млн прибыли

№53/54 Киев — Санкт-Петербург — 11 вагонов, 65% заселенности, 20 млн прибыли

Были прибыльными и некоторые другие поезда в Россию, в том числе Хмельницкий — Москва, Львов — Москва, Ковель — Москва, Харьков — Москва, а также некоторые поезда, запущенные в прошлом году: №7/8 Киев — Ивано-Франковск, №11/12 Львов — Одесса.

Однако в целом пассажирские перевозки дальнего сообщения были глубоко убыточными. Общий убыток за 2017 год составил 3,5 млрд гривен.

Пять самых убыточных поездов:

№70/69 Мариуполь – Львов – 16 вагонов, 93% заселенности, убыток – 159,9 млн грн

№686/685 Измаил – Одесса – 9 вагонов, 65% заселенности, убыток – 97,4 млн грн

№ 357/358 Киев – Рахов — 16 вагонов, 93% заселенности поезда, убыток– 90,4 млн грн

№134/133 Киев – Лисичанск – 16 вагонов, 94% заселенности, убыток – 80,7 млн грн

№608/607 Черновцы – Львов – 10 вагонов, 83% заселенности, убыток – 27,3 млн грн

Два поезда из этого списка — Черновцы – Львов и Измаил – Одесса — были отменены, несмотря на недовольство местного населения. В целом за прошлый год УЗ отменила семь убыточных поездов.

Ранее сообщалось, что всего с 11-го июня 2017 года в Евросоюз в безвизовом порядке проследовали 419 тыс. граждан Украины (3% от общего количества, 12% — от тех, которые отправились по биометрическим паспортам).