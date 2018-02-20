В Госдуме РФ инициируют расследование "связей Киева с неонацистами"

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Госдуме РФ намерены инициировать расследование провокационных заявлений украинского президента Петра Порошенко в отношении России и возможных связей официального Киева с неонацистами, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В воскресенье члены "Организации украинских националистов" (ОУН) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве. Как отметили в МИД России, вдохновить радикалов могло выступление Порошенко на конференции в Мюнхене, "которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к "борьбе с российским флагом" по всему миру".

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"Подобное преступное подстрекательство со стороны официального Киева и их связи с неонацистами, а также провокационные заявления Порошенко в адрес нашей страны требуют ответа на межгосударственном и международном уровне… Мы будем инициировать официальное расследование в отношении преступных действий украинских властей и их пособников из бандеровских бандформирований", — приводит слова российского парламентария его пресс-служба.

Он отметил, что, "если Запад в очередной раз сделает вид, что не замечает роста националистических экстремистских сил в Украине, они вскоре могут столкнуться с тем, что европейские города снова будут дрожать в страхе от разгула нацистов".

Ранее в Администрации президента назвали нападение на здание Россотрудничества в Киеве актом вандализма.