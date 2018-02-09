В Москве подросток упал с 12 этажа в сугроб и выжил

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Подросток в пятницу днем упал в сугроб с 12-го этажа и остался жив на северо-западе Москвы, пострадавшего эвакуирует медицинский вертолет, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

"Санитарный вертолет экстренно вылетел на улицу Твардовского, где, по словам очевидцев, подросток упал в сугроб с 12-го этажа", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, экипаж вертолета уже эвакуирует пострадавшего в одну из больниц. В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Киеве с Дарницкого моста упал мужчина. Потерпевший упал на забор из сетки, что спасло ему жизнь.