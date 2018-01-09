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    Россия

    Мужчина в РФ перепутал окно с дверью, упал с 4-го этажа и выжил

    (обновлено: )8110
    Мужчина выпал из окна сам, перепутав его с дверью, когда отправился в магазин за выпивкой. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Охрана в Киевском планетарии
    New York Times/Misha Friedman
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    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Житель города Кемерово попал в больницу с многочисленными травмами после того, как, перепутав окно с дверью, упал с четвертого этажа, сообщил РИА Новости во вторник источник в местных правоохранительных органах.

    Инцидент произошел накануне вечером в общежитии на проспекте Ленина. Из окна одной из комнат четвертого этажа выпал мужчина, ему вызвали бригаду скорой помощи.

    "Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу. 25-летний мужчина выпал из окна сам, перепутав его с дверью, когда отправился в магазин за выпивкой", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу, где ему диагностировали кататравму (травма, получаемая при падении с высоты) и другие телесные повреждения.

    Ранее сообщалось, что двое российских туристов — отец и дочь — госпитализированы с травмами в Таиланде, они упали с балкона своей комнаты в отеле в Паттайе.

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