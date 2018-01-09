Мужчина в РФ перепутал окно с дверью, упал с 4-го этажа и выжил

Инцидент произошел накануне вечером в общежитии на проспекте Ленина. Из окна одной из комнат четвертого этажа выпал мужчина, ему вызвали бригаду скорой помощи.
"Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу. 25-летний мужчина выпал из окна сам, перепутав его с дверью, когда отправился в магазин за выпивкой", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу, где ему диагностировали кататравму (травма, получаемая при падении с высоты) и другие телесные повреждения.
Ранее сообщалось, что двое российских туристов — отец и дочь — госпитализированы с травмами в Таиланде, они упали с балкона своей комнаты в отеле в Паттайе.