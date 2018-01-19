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    Терминатор? Житель Латвии выжил после стрельбы в голову, удара топором, наезда трактором

    (обновлено: )383
    Преступник сперва пытался убить мужчину выстрелами в голову, однако ему этого не удалось. После этого он сел в трактор и переехал дважды пострадавшего, связал его и решил утопить в болоте, а в конце издевательств еще и топором по голове ударил.
    Скорая в Латвии
    mixnews.lv

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Суд латвийского Даугавпилса начал рассмотрение уголовного дела против мужчины, обвиняемого в попытке убийства своего знакомого при отягчающих обстоятельствах, сообщает Delfi.

    Как выяснило следствие, подсудимый с друзьями, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел во двор чужого дома, откуда хотел украсть металлолом для дальнейшей продажи. Неожиданно он достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову своему знакомому. Тот попытался убежать, однако вооруженный пистолетом мужчина настиг его, повалил на землю и произвел еще несколько выстрелов.

    Затем подсудимый сел в трактор и дважды переехал мужчину, после чего взял веревку, связал, как ему казалось, бездыханное тело, прицепил к трактору и поволок в ближайшее болото, чтобы утопить. Однако трактор застрял в трясине, поэтому обвиняемый взял топор и ударил им по голове приятеля, а затем ушел.

    Медикам удалось спасти пострадавшего. Процесс по делу продолжится 5 февраля.

    Напомним, в Южной Африке умершая женщина в гробу родила ребенка.

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