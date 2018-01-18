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    Киев

    В Киеве юная девушка выжила после падения с 9-го этажа

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    В результате падения с девятого этажа у 18-летней девушки переломы и ушибы внутренних органов. Она была доставлена медиками в киевскую больницу.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в Деснянском районе 18-летняя девушка выпала с девятого этажа и осталась жива.Об этом сообщает "Обозреватель".

    Случай произошел вечером 17 января на улице Братиславская, 7.

    В результате происшествия девушка получила переломы и ушибы внутренних органов, после чего была доставлена медиками в больницу скорой помощи.

    Напомним, ранее в Ивано-Франковске однолетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Несмотря на падение с огромной высоты, младенец выжил.

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