В Киеве юная девушка выжила после падения с 9-го этажа

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в Деснянском районе 18-летняя девушка выпала с девятого этажа и осталась жива.Об этом сообщает "Обозреватель".

Случай произошел вечером 17 января на улице Братиславская, 7.

В результате происшествия девушка получила переломы и ушибы внутренних органов, после чего была доставлена медиками в больницу скорой помощи.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске однолетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Несмотря на падение с огромной высоты, младенец выжил.