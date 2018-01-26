КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 26 января, в Днепровском районе столицы молодой человек выпал с 7 этажа жилого дома; парень выжил, поскольку "долетел" лишь до 6 этажа, его забрала скорая помощь, сообщает "Информатор".

Падение произошло около 11:30 на жилмассиве "Русановка" — по адресу Энтузиастов, 29/2. На место приехали пожарные, скорая помощь и полиция.

По словам управляющего домом, владелец квартиры, из которой выпал парень, часто пьет и болен, у него нередко бывают "непонятные компании". Утром управляющий хотел убедиться, что с хозяином все хорошо: он позвонил в дверь, но оттуда парень сказал, что его закрыли и открыть квартиру он не может.

"Информатор" В Киеве парень выжил после падения с 7-го этажа

Управляющий вызвал полицию, но до ее приезда юноша попытался выбраться через окно и упал с седьмого этажа на балкон шестого этажа. По словам очевидцев, он был пьян. Вместе с пострадавшим в квартире находился еще один несовершеннолетний — 2002 года рождения. Сейчас его допрашивают правоохранители: на месте работает следственно-оперативная группа. Полиция комментировать ситуацию отказалась, отметив, что ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что сотрудники патрульной полиции Херсона в ходе празднования дня рождения коллеги устроили пьяную вечеринку, в ходе которой один из гостей выпал с 5-го этажа, а еще один получил сотрясение мозга.