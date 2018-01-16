Появилось видео, как пожарный поймал сброшенного с третьего этажа ребенка

Как пишет CBS News, огонь практически полностью охватил трехэтажное здание. В результате десятки жителей вынуждены были выбираться на крышу и балконы.

Чтобы спасти ребенка от пламени, отец бросил ребенка в руки пожарного. Пожарный поймал девочку и передал врачам.

"Мы ловили детей как играли в футбол. На балконах были взрослые, которые бросали своих детей прямо нам в руки. У нас было несколько пожарных, которые ловили младенцев, так что это было просто невероятно", — рассказал другой пожарный Эрик Джексон.

Смотрите также: Масштабное обрушение в здании фондовой биржи в Индонезии