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    Появилось видео, как пожарный поймал сброшенного с третьего этажа ребенка

    (обновлено: )31480
    Возле американского города Атланта, что в штате Джорджия, пожарный Скотт Строуп поймал маленькую девочку, сброшенную ее отцом с балкона третьего этажа здания, в котором возник пожар.
    Канал TheJewishSongs на Youtube

    Как пишет CBS News, огонь практически полностью охватил трехэтажное здание. В результате десятки жителей вынуждены были выбираться на крышу и балконы.

    Чтобы спасти ребенка от пламени, отец бросил ребенка в руки пожарного. Пожарный поймал девочку и передал врачам.

    "Мы ловили детей как играли в футбол. На балконах были взрослые, которые бросали своих детей прямо нам в руки. У нас было несколько пожарных, которые ловили младенцев, так что это было просто невероятно", — рассказал другой пожарный Эрик Джексон.

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