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    Происшествия

    В Мукачево ишут женщину, которая выпала с 5 этажа и ушла с места падения

    (обновлено: )202
    В Закарпатской области во время семейной ссоры женщина выпала с высоты пятого этажа, однако ей удалось выжить. Пострадавшая самостоятельно покинула место происшествия.
    Полиция ведет расследование ночного взрыва в Мукачево
    mukachevo.net

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Мукачево (Закарпатская область) полиция разыскивает местную жительницу, которая выпала с 5 этажа и выжила.

    Инцидент произошел вечером 8 января по улице Митрополита Владимира. Во время семейной ссоры женщина открыла окно и упала вниз. Ее падение смягчил балкон на 1 этаже.

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    "После падения женщина исчезла в неизвестном направлении, и ее разыскивают как полицейские, прибывшие на место событий, так и жители дома", — сообщает подробности ЧП Mukachevo.net.

    Напомним, ранее в Ивано-Франковске однолетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Несмотря на падение с огромной высоты, младенец выжил.

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