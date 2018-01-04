Младенец в Ивано-Франковске выжил после падения с седьмого этажа

КИЕВ, 4 янв — РАИ Новости Украина. В Ивано-Франковске однолетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Несмотря на падение с огромной высоты, младенец выжил, сообщает местное интернет-издание "Місто".

Несчастный случай произошел во вторник, 2 января, в Ивано-Франковске в доме по ул. Вовчинецкая. Ребенок 2016 года рождения после падения находится в больнице. У младенца ушиб головного мозга, кроме того у него диагностирована политравма (совокупность травм, характеризуется значительными изменениями структуры и функции органов и систем органов).

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Начальник сектора молодежной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Ивано-Франковской области Алла Бойчук сообщила, что семья благополучная и обеспеченная, а за ребенком был надлежащий уход. Причины ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области мать во время кормления убила младенца.