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    В мире

    В Германии мужчина выжил после того, как его дважды переехали электрички

    (обновлено: )26
    По информации полиции, 24-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказался на путях, однако машинисты электричек не заметили его.
    Вид на железную дорогу. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Две электрички переехали мужчину, упавшего на железнодорожные пути на одной из станций в Мюнхене, он получил тяжелые травмы, но выжил, пишет газета Sueddeutsche Zeitung во вторник.

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    Camarion Grant/Youtube
    Появился момент, как поезд сбивает музыканта в Канаде

    Как сообщила полиция, в минувшую субботу 24-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказался на путях, однако машинисты электричек не заметили его.

    Спустя некоторое время его обнаружили два человека, находившихся на станции, и вызвали скорую помощь. Отмечается, что пострадавший на момент прибытия медиков находился в сознании. В результате инцидента он лишился нескольких конечностей, пишет газета.

    Ранее сообщалось, что пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Харьковской области. Трагедия произошла 25 декабря на перегоне Покотиловка – Мерефа.

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