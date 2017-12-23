В Ровенской области мать и сына сбил поезд, на который они спешили

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КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В Остроге Ровенской области семья попала под поезд, когда перебегала пути. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

55-летний житель села Белашов на машине привез к железнодорожной станции Острог в селе Оженин свою 53-летнюю жену и трех сыновей 25-ти, 17-ти и 9-ти лет. Они собирались в Киев к родственникам.

Все четверо опаздывали, поэтому, когда заметили поезд, начали переходить пути, чтобы успеть на него. Старший и младший сыновья успели пересечь пути, а мать задержалась. Ей на помощь бросился 17-летний сын, но женщину успел сбить поезд и она погибла на месте.

Ее сына госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травмой живота и разрывом селезенки.

Напомним, 19 декабря близ города Дюпонт в 80 километрах к югу от Сиэтла произошла авария на железнодорожном путепроводе. Сошедший с рельсов вагон рухнул прямо на шоссе I-5. Компания-оператор Amtrak сообщила, что попавший в аварию скоростной поезд 501 впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом в понедельник утром.