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    Происшествия

    В Ровенской области мать и сына сбил поезд, на который они спешили

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    Старший и младший сыновья успели пересечь пути, а мать задержалась. Ей на помощь бросился 17-летний сын, но женщину успел сбить поезд и она погибла на месте.
    Вокзал Острога
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В Остроге Ровенской области семья попала под поезд, когда перебегала пути. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

    55-летний житель села Белашов на машине привез к железнодорожной станции Острог в селе Оженин свою 53-летнюю жену и трех сыновей 25-ти, 17-ти и 9-ти лет. Они собирались в Киев к родственникам.

    Все четверо опаздывали, поэтому, когда заметили поезд, начали переходить пути, чтобы успеть на него. Старший и младший сыновья успели пересечь пути, а мать задержалась. Ей на помощь бросился 17-летний сын, но женщину успел сбить поезд и она погибла на месте.

    Ее сына госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травмой живота и разрывом селезенки.

    Напомним, 19 декабря близ города Дюпонт в 80 километрах к югу от Сиэтла произошла авария на железнодорожном путепроводе. Сошедший с рельсов вагон рухнул прямо на шоссе I-5. Компания-оператор Amtrak сообщила, что попавший в аварию скоростной поезд 501 впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом в понедельник утром.

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