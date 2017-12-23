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    В Канаде поезд сбил музыканта, "регулирующего" движение

    (обновлено: )27
    В метро Торонто в Канаде поезд сбил стоявшего на платформе пассажира. Позже выяснилось, что "регулировщиком" был канадский исполнитель, выступающий под псевдонимом Lil Evil.
    Camarion Grant/Youtube

    Запись инцидента опубликована на сайте worldstarhiphop.com.

    На видео молодого мужчину, "регулирующего" руками движение поездов, подбрасывает в воздух прибывающий состав. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, однако в полицейском рапорте подобной информации нет.

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    Мужчина остался жив, но получил серьезные травмы. После инцидента он опубликовал фото на своей странице в Instagram в поддерживающем воротнике и с разбитой губой. Lil Evil также признался, что находился под воздействием "Ксанакса" и алкоголя.

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