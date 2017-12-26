Под Харьковом поезд насмерть сбил женщину

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Харьковской области, сообщает во вторник NewsRoom со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла 25 декабря на перегоне Покотиловка – Мерефа.

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По данным издания, около 17:27 пассажирский поезд сбил 40-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии и личность погибшей.

В начале декабря поезд насмерть сбил 18-летнего парня в поселке Слобожанское Харьковской области.