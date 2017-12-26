наверх
26.12.201717:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Харьковом поезд насмерть сбил женщину

    (обновлено: )51
    По данным СМИ, около 17:27 в понедельник пассажирский поезд сбил 40-летнюю женщину на перегоне Покотиловка – Мерефа. От полученных травм она скончалась на месте.
    Рельсы. Архивное фото
    flickr.com/ Johnathan Nightingale

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Харьковской области, сообщает во вторник NewsRoom со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Трагедия произошла 25 декабря на перегоне Покотиловка – Мерефа.

    Читайте также: Тренд дня: "реформы — это всего лишь повод залезть украинцам в карман"

    По данным издания, около 17:27 пассажирский поезд сбил 40-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

    Устанавливаются все обстоятельства трагедии и личность погибшей.

    В начале декабря поезд насмерть сбил 18-летнего парня в поселке Слобожанское Харьковской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Обмен пленными. Архивное фото
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Центральный офис "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США