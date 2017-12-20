На ж/д вокзале Одессы парень попал под поезд и остался без ног (18+)

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. На железнодорожном вокзале Одессы 23-летний мужчина попал под поезд, сообщили пресс-службе "Укрзализныци".

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"Сегодня на станции Одесса-Главная 23-летний житель Ивано-Франковской области попал под электропоезд № 6251 Вапнярка — Одесса, который после высадки пассажиров на вокзале следовал в депо. В результате инцидента мужчине были ампутированы оба голеностопных сустава. На месте происшествия сотрудники медпункта железнодорожного вокзала оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, сейчас он госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

7 канал В Одессе на вокзале мужчина попал под поезд и получил тяжелые травмы

Ранее сообщалось, что в Киеве человек попал под поезд на Святошинско-Броварской линии киевского метро, движение приостанавливалось.