наверх
05.02.201804:58
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    В МИД России подвели неутешительные итоги переговоров Волкера и Суркова

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (498)

    (обновлено: )35804
    По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, сказать, что в ходе переговоров Суркова и Волкера близко подошли к какой-то работоспособной схеме, нельзя.
    Ситуация на юго-востоке Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассчитывает, что в переговорах РФ и США будет найдена схема, приемлемая как для Киева, так и для Луганска и Донецка, но пока работоспособных решений нет.

    Ситуация на юго-востоке Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Напряженная тишина в Донецке

    Читайте также: От миротворцев до "горячей" войны: три сценария для Донбасса

    "Я рассчитываю, что продолжающийся весьма интенсивный диалог по каналу Владислав Сурков — Курт Волкер поможет сдвинуться с мертвой точки и будет найдена схема, которая окажется приемлемой как для Киева, так — я подчеркиваю — и для Луганска и Донецка", — сказал Рябков в интервью газете "Известия".

    "Сказать, что мы близко подошли к какой-то работоспособной схеме, я лично не могу. Но исхожу из того, что контакты продолжатся и в "нормандском формате", и на двусторонней российско-американской основе", — продолжил дипломат.

    Напомним, ранее помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер провели переговоры в Дубае, где обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Позже Волкер сообщил, что обсуждал Сурковым размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, однако конкретного плана выработано не было. Еще накануне встречи Песков заявил журналистам, что в Кремле не ожидают каких-то результатов от встречи Суркова и Волкера, это рабочая сверка часов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Премьер Польши записал видеоролик о цели закона о запрете "бандеровской идеологии". Видео
    Украина - Польша: Бандера раздора