В МИД России подвели неутешительные итоги переговоров Волкера и Суркова

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассчитывает, что в переговорах РФ и США будет найдена схема, приемлемая как для Киева, так и для Луганска и Донецка, но пока работоспособных решений нет.

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"Я рассчитываю, что продолжающийся весьма интенсивный диалог по каналу Владислав Сурков — Курт Волкер поможет сдвинуться с мертвой точки и будет найдена схема, которая окажется приемлемой как для Киева, так — я подчеркиваю — и для Луганска и Донецка", — сказал Рябков в интервью газете "Известия".

"Сказать, что мы близко подошли к какой-то работоспособной схеме, я лично не могу. Но исхожу из того, что контакты продолжатся и в "нормандском формате", и на двусторонней российско-американской основе", — продолжил дипломат.

Напомним, ранее помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер провели переговоры в Дубае, где обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Позже Волкер сообщил, что обсуждал Сурковым размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, однако конкретного плана выработано не было. Еще накануне встречи Песков заявил журналистам, что в Кремле не ожидают каких-то результатов от встречи Суркова и Волкера, это рабочая сверка часов.