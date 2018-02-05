Напряженная тишина в Донецке

Мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует уменьшение количества нарушений режима тишины на 25%. Однако, несмотря на это, в ОБСЕ зафиксировали факт целенаправленного обстрела Донецкой фильтровальной станции противоположной стороной.

Какова ситуация на востоке Украины сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

Читайте также: ООН уже сравнила конфликт в Донбассе со Второй мировой

"К счастью, пережили, во-первых, те холода, которые уже были, и в общем-то обошлось без гуманитарных катастроф каких-то. И все-таки те коммунальные структуры, которые там работают, они со своими функциями пока что справляются. То есть какая-то граница прочности у системы там осталась. И я почти на 100% уверен, что в больших городах проблем не будет, а то, что касается небольших населенных пунктов, на которых периодически какие-то проблемы возникают, здесь многое будет зависеть именно от ситуации на линии фронта", — сообщил журналист.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.