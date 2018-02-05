наверх
05.02.201804:56
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Напряженная тишина в Донецке

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (264)

    (обновлено: )108
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Житель поселка Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Житель поселка Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Комната в одном из домов поселка Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Газеты на стене одного из домов в поселке Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Житель поселка Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Разбитое окно жилого дома в поселке Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Житель поселка Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Жительница поселка Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Жители поселка Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Житель поселка Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Разбитая машина в поселке Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Разрушенные дома в поселке Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Поселок Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Красотка из ОдессыРоскошна везде. Сексуальная блондинка из Одессы сводит с ума ценителей красавиц17:57 04.02.2018
    Губы как произведение искусстваДевушка творит волшебство со своими губами16:29 04.02.2018
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент ПорошенкоСаакашвили, люди в черном и флаг США. Марш в Киеве за импичмент Порошенко14:17 04.02.2018
    Шедевры из бананаОлдскул, богоматерь и футболист. Художник делает невероятное с бананами13:13 04.02.2018
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. ДортикосаКак россиянин Гассиев победил кубинца Дортикоса в полуфинале WBSS05:58 04.02.2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018Украинская богема на церемонии "Viva! Самые красивые-2018"02:46 04.02.2018
    Ситуация у Десятинного монастыря в КиевеАкция с требованием снести часовню УПЦ МП в Киеве15:46 03.02.2018
    Екатерина КобаКакие котики? Белорусская блондинка растопит любое сердце мужчины12:15 03.02.2018
    Аллана БутМужчинам на заметку! Роскошная модель показывает все, о чем только можно мечтать09:58 03.02.2018
    Все фотоленты
    Житель поселка Ясное Донецкой области.

    Мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует уменьшение количества нарушений режима тишины на 25%. Однако, несмотря на это, в ОБСЕ зафиксировали факт целенаправленного обстрела Донецкой фильтровальной станции противоположной стороной.

    Какова ситуация на востоке Украины сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

    Читайте также: ООН уже сравнила конфликт в Донбассе со Второй мировой

    "К счастью, пережили, во-первых, те холода, которые уже были, и в общем-то обошлось без гуманитарных катастроф каких-то. И все-таки те коммунальные структуры, которые там работают, они со своими функциями пока что справляются. То есть какая-то граница прочности у системы там осталась. И я почти на 100% уверен, что в больших городах проблем не будет, а то, что касается небольших населенных пунктов, на которых периодически какие-то проблемы возникают, здесь многое будет зависеть именно от ситуации на линии фронта", — сообщил журналист.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ссылки по теме:
    Теги: