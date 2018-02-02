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    "Стороны начали танцевать". Политолог о встрече Волкера и Суркова

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (263)

    (обновлено: )43730
    Политолог Руслан Бортник, комментируя переговоры помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера, заявил, что обмен идеями является "определенной гарантией от дальнейшей эскалации".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Новый раунд переговоров по Донбассу. Мне кажется, что в этом раунде были позитивы, безусловно. Я не склонен их переоценивать. Я думаю, что до договоренности стороны еще очень далеки, но стороны начали танцевать, то есть стороны начали обмениваться определенными идеями, которые потенциально и принципиально могут быть приемлемыми для сторон", — заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина, которая состоялась в пятницу.

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    "Что хорошо в этом случае… Это является определенной гарантией от дальнейшей эскалации", — добавил политолог.

    В минувшую пятницу помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер провели переговоры в Дубае, где обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Позже Волкер сообщил, что обсуждал Сурковым размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, однако конкретного плана выработано не было. Еще накануне встречи Песков заявил журналистам, что в Кремле не ожидают каких-то результатов от встречи Суркова и Волкера, это рабочая сверка часов.

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