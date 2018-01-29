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    Россия

    Вооруженных россиян хотят обязать носить спецжилеты

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    По словам автора инициативы, нововведения коснутся всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического, которых в России насчитывается до 8 миллионов человек.
    Практика стрельбы
    REUTERS Eric Gaillard

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Законопроект, который обяжет владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов, разрабатывается в Госдуме, сообщил замруководителя фракции "Справедливая Россия" и автор инициативы Олег Нилов.

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    По словам депутата, нововведения коснутся всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического, которых в России насчитывается до 8 миллионов человек.

    "Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям", — заявил Нилов "Парламентской газете".

    Также он отметил, что владелец оружия не должен брать его в общественные места и увеселительные заведения.

    Помимо этого парламентарий сообщил, что работает над законопроектом, запрещающим ношение холодного оружия с лезвием, длиной более пяти-шести сантиметров.

    Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Юрий Луценко убежден, что короткоствольное нарезное оружие следует легализовать в Украине. Наряду с реформой полиции, это поможет снизить уровень преступности.

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