Россия ответила на обвинения США в причастности к химатаке в Сирии

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Москва считает неприемлемыми последние заявления США по ситуации с химатакой в Сирии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможной причастности Москвы к последней химатаке в Восточной Гуте. По словам Рябкова, эти заявления, а также отказ США сотрудничать с РФ по созданию механизма расследования химических инцидентов в Сирии, являются продолжением более масштабной политики "сдерживания", которую осуществляет Вашингтон в отношении РФ.

"Все это в совокупности и как элемент по отдельности для нас абсолютно неприемлемо. На такой основе мы работать с США не можем", — сказал Рябков.

"Мы призываем американцев отказаться от своих устремлений навязывать собственную волю нам и членам международного сообщества, даже не вникая в суть тех предложений и идей, которые мы выдвигаем", — добавил замглавы МИД РФ.

Генштаб Турции ранее объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 16.00 по Киеву. Незадолго до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне. По данным генштаба, в операции участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.