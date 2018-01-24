наверх
24.01.201813:37
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия ответила на обвинения США в причастности к химатаке в Сирии

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (395)

    (обновлено: )27280
    По словам замглавы МИД РФ, отказ США сотрудничать с Россией по созданию механизма расследования химических инцидентов в Сирии, является продолжением более масштабной политики "сдерживания", которую осуществляет Вашингтон в отношении Москвы.
    Химатака в Алеппо
    Press TV

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Москва считает неприемлемыми последние заявления США по ситуации с химатакой в Сирии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Заседание Совета Безопасности ООН
    Постоянное представительство Украины в ООН
    СБ ООН дал миссии по расследованию химатак в Сирии один день

    Так он прокомментировал слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможной причастности Москвы к последней химатаке в Восточной Гуте. По словам Рябкова, эти заявления, а также отказ США сотрудничать с РФ по созданию механизма расследования химических инцидентов в Сирии, являются продолжением более масштабной политики "сдерживания", которую осуществляет Вашингтон в отношении РФ.

    "Все это в совокупности и как элемент по отдельности для нас абсолютно неприемлемо. На такой основе мы работать с США не можем", — сказал Рябков.

    "Мы призываем американцев отказаться от своих устремлений навязывать собственную волю нам и членам международного сообщества, даже не вникая в суть тех предложений и идей, которые мы выдвигаем", — добавил замглавы МИД РФ.

    Генштаб Турции ранее объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 16.00 по Киеву. Незадолго до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне. По данным генштаба, в операции участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Круглый зал в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?