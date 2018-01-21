Попытки Киева "сбить прицел" Минских соглашений неприемлемы - Лавров

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Москва будет добиваться выполнения Киевом минских договорённостей, попытки "сбить прицел" неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем добиваться того, чтобы все, что записано в минских договоренностях, выполнялось. Попытки "сбить прицел" и увести эти дискуссии в сторону, стремление найти новые повестки дня, новые методы и формы неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать пакет, который честный, под которым подписался президент (Украины) Пётр Порошенко и лидеры Донецка и Луганска", — сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

Лавров сообщил, что у России есть "достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям". "Надеюсь, что в частных, приватных, закрытых контактах Киеву об этом говорят – из Берлина, из Парижа, Вашингтона и других столиц. Но взяв под свое крыло эту власть, которая абсолютно недоговороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально", — отметил глава МИД РФ.

"Мы это понимаем и не кричим, не скандалим по поводу полного саботажа Киевом минских договоренностей, но будем спокойно добиваться выполнения того, о чем договаривались. Слишком много договорённостей, достигнутых большим трудом, сейчас подвергаются испытаниям – минские договорённости, договоренности по Ирану, целый ряд других", — отметил он.

Глава МИД напомнил, что минские договорённости предполагают амнистию, особый статус и выборы. "Именно такая последовательность. В ходе работы контактной группы, "нормандского формата" украинская сторона говорит: давайте наоборот – давайте сначала обеспечим полную безопасность, включая выход на границу, а потом будем все это решать. Мы им все эти годы объясняем, что полный контроль Украины над этой частью границы с Российской Федерацией является последним пунктом минских договоренностей. Сначала должно состояться все, что мы сейчас обсуждали", — подчеркнул Лавров.

"Потом они говорят о том, как же можно предоставить особый статус, когда они не знают, кого выберут эти люди на местных выборах. Мы их спрашиваем, хотят ли они сказать, что дадут особый статус только тем, кто их устраивает? Они говорят, что — да, так они и хотят. Не очень дипломатично делать подобные вещи, когда твой президент подписался под совсем другим порядком действий", — продолжил он.

Тем не менее, по словам Лаврова, РФ согласилась на компромисс, который сейчас называют "формулой Штайнмайера", гласящий, что закон об особом статусе вступает в силу на временной основе в день выборов, а на постоянной – когда ОБСЕ, которая будет наблюдать за выборами, выпустит окончательный доклад.

"Украинцы согласились, сказали, что давайте так и будем действовать. Об этом договорились еще в октябре 2015 года в Париже главы государств. Целый год эту формулу пытались положить на бумагу, украинцы отказывались. В Берлине в 2016 году снова встретились. Мы спросили, почему не происходит движение в отношении "формулы Штайнмайера", на что украинцы сказали, что они не знают, каким будет содержание доклада. Хорошо, давайте запишем, что закон об особом статусе вступает в силу на время в день выборов, а на постоянной основе — в день публикации доклада при условии, что доклад будет сертифицировать выборы как свободные и справедливые. Все, ударили по рукам. Прошло уже больше года. И эту формулу украинцы до сих пор не хотят класть на бумагу. Это один из примеров", — рассказал Лавров.

Комментируя закон о реинтеграции Донбасса, принятый Украиной, Лавров сообщил, что этот документ "перечеркивает минские договоренности, которые были единогласно одобрены Советом Безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске".

Парламент в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.