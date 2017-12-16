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    Россия призвала США и Северную Корею к диалогу

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    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (780)

    (обновлено: )11801
    Москва встревожена, что в подходе Запада к проблеме северокорейского урегулирования доминирует логика давления, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя прошедшее накануне заседание СБ ООН.
    Флаг России
    REUTERS Sergei Karpukhin

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Москва призывает США и КНДР к диалогу, это позволит вывести ситуацию из нынешнего крайне опасного состояния, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги прошедшего накануне заседания СБ ООН по КНДР.

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    "Только открытость к диалогу со стороны Пхеньяна и Вашингтона, взаимная сдержанность и стремление выработать отправную точку для дипломатического шага вперед могут позволить вывести ситуацию из ее нынешнего крайне опасного состояния", — сказал замглавы МИД РФ.

    Москва встревожена, что в подходе Запада к проблеме северокорейского урегулирования доминирует логика давления, сказал Рябков.

    "После заседания СБ ООН, на котором выступил целый ряд высокопоставленных представителей западных стран, у нас сложилось впечатление, что логика давления в их подходе доминирует. Это представляет для нас очень тревожный знак: не хотелось бы оказаться в ситуации, когда вопреки всем усилиям, прилагаемым Россией, прилагаемым КНР и совместно нашими двумя странами начнет раскручиваться очередная конфронтационная спираль", — сказал Рябков.

    "Мы предостерегаем всех коллег от такого развития и призываем их взвесить последствия. Альтернатива есть, она изложена в российско-китайской дорожной карте, совместном заявлении министров наших двух стран, которое было выпущено в июле текущего года", — подчеркнул Рябков.

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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре условились обмениваться информацией и инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР.

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