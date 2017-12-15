наверх
16.12.201704:24
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    США не хотят войны с КНДР, но готовы ко всему - Тиллерсон

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (779)

    (обновлено: )48
    США призывают Россию и Китай усилить давление на Северную Корею, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Дипломат также призвал "Россию и Китай не позволить режиму Пхеньяна держать в заложниках весь мир".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. США не хотят войны с Северной Кореей, но готовы ко всем вариантам, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    "Мы ясно говорили, что рассматриваются все варианты в том, что касается защиты нашей страны. Но мы не добиваемся и не хотим войны с Северной Кореей. США будут использовать все необходимые средства для защиты от северокорейской агрессии, но мы надеемся, что дипломатия позволит разрешить ситуацию", — сказал Тиллерсон в СБ ООН.

    США призывают Россию и Китай усилить давление на Северную Корею, заявил Тиллерсон.

    Запуск ракеты КНДР
    @XHNews
    Санкции против КНДР пока бессмысленны — Мусиенко

    "Мы в особенности призываем Россию и Китай усилить давление, вдобавок к полной реализации решений СБ ООН", — сказал Тиллерсон, выступая в пятницу в СБ ООН.

    "То, что северокорейским работникам по-прежнему позволено работать в рабских условиях в России в обмен на заработную плату, использующуюся для северокорейской ядерной программы, ставит под сомнение желание России быть партнером для установления мира", — заявил Тиллерсон.

    "Аналогичным образом китайская нефть продолжает течь в северокорейские нефтеочистные сооружения, так что США сомневаются в желании Китая решить этот вопрос, который имеет серьезные последствия для граждан самого Китая", — добавил он.

    Дипломат также призвал "Россию и Китай не позволить режиму Пхеньяна держать в заложниках весь мир".

    "Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить недопустимое поведение Северной Кореи сегодня и в будущем… Мы призываем всех объединить эти усилия, дабы достичь беспрекословной и явной денуклеаризации Корейского полуострова", — подчеркнул Тиллерсон.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре условились обмениваться информацией и инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Европейский квартал в Брюсселе
    Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Суд отпустил Саакашвили на свободу. Что дальше?
    Евгений Крапивин
    Криминальные войны в Украине