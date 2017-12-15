США не хотят войны с КНДР, но готовы ко всему - Тиллерсон

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. США не хотят войны с Северной Кореей, но готовы ко всем вариантам, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы ясно говорили, что рассматриваются все варианты в том, что касается защиты нашей страны. Но мы не добиваемся и не хотим войны с Северной Кореей. США будут использовать все необходимые средства для защиты от северокорейской агрессии, но мы надеемся, что дипломатия позволит разрешить ситуацию", — сказал Тиллерсон в СБ ООН.

США призывают Россию и Китай усилить давление на Северную Корею, заявил Тиллерсон.

"Мы в особенности призываем Россию и Китай усилить давление, вдобавок к полной реализации решений СБ ООН", — сказал Тиллерсон, выступая в пятницу в СБ ООН.

"То, что северокорейским работникам по-прежнему позволено работать в рабских условиях в России в обмен на заработную плату, использующуюся для северокорейской ядерной программы, ставит под сомнение желание России быть партнером для установления мира", — заявил Тиллерсон.

"Аналогичным образом китайская нефть продолжает течь в северокорейские нефтеочистные сооружения, так что США сомневаются в желании Китая решить этот вопрос, который имеет серьезные последствия для граждан самого Китая", — добавил он.

Дипломат также призвал "Россию и Китай не позволить режиму Пхеньяна держать в заложниках весь мир".

"Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить недопустимое поведение Северной Кореи сегодня и в будущем… Мы призываем всех объединить эти усилия, дабы достичь беспрекословной и явной денуклеаризации Корейского полуострова", — подчеркнул Тиллерсон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре условились обмениваться информацией и инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР.