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    КНДР угрожает войной в случае введения СБ ООН морской блокады

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (775)

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    Согласно заявлению МИД КНДР, если США и их приспешники пойдут на морскую блокаду Кореи, то КНДР будет рассматривать это как военные действия и предпримем жесткие ответные меры самообороны.
    Баллистические ракеты КНДР. Архивное фото
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Северная Корея будет рассматривать морскую блокаду против нее как акт войны и примет "жесткие ответные меры", говорится в заявлении представителя МИД КНДР, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

    Запуск ракеты КНДР
    @XHNews
    Санкции против КНДР пока бессмысленны — Мусиенко

    В пятницу Совет Безопасности ООН соберется на министерское заседание в Нью-Йорке, чтобы обсудить ужесточение санкционных мер против КНДР, в том числе предложение о введении морской блокады в связи с продолжением ядерно-ракетной программы Пхеньяна.

    "Если США и их приспешники пойдут на морскую блокаду Кореи, то, как мы уже много раз предупреждали, будем рассматривать это как военные действия против нас и предпримем жесткие ответные меры самообороны", — отметил представитель МИД КНДР, имя которого, по традиции, ЦТАК не называет.

    "Морская блокада представляет собой грубое нарушение суверенитета самостоятельного государства, абсолютно недопустимый воинственный агрессивный акт", — подчеркнул представитель северокорейского МИД.

    КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

    Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

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