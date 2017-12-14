Хакеры КНДР организовали кражу биткоинов

РИА Новости Украина

Телеканал CNN со ссылкой на экспертов и неназванные официальные лица сообщил во вторник, что в последние месяцы хакеры Северной Кореи майнили биткоин и крали его с криптовалютных бирж, в частности, южнокорейских. Объем похищенных биткоинов неизвестен. Кражи криптовалюты, по мнению экспертов телеканала, могут продолжиться, поскольку стоимость биткоина продолжает расти.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Власти США и Южной Кореи в ответ внесли ряд граждан и компаний КНДР в санкционный список; граждане и бизнесмены Южной Кореи не имеют права поддерживать финансовые связи с лицами из "черного списка" в КНДР, пишут РИА Новости.

Эксперты не готовы утверждать, действительно ли за хакерскими атаками с кражей биткоинов стоят представители КНДР: отследить источник и суммы транзакций крайне сложно. Однако они полагают, что данная история не могла повлиять на стоимость биткоина, в частности, стать причиной недавнего резкого роста цены криптовалюты.

По словам директора по инвестициям инвестфонда CryptoLife Мансура Гусейнова, определить, действительно ли в краже биткоинов замешаны хакеры из Северной Кореи, крайне сложно.

"Биткоин и другие криптовалюты анонимны по своей природе, поскольку для создания кошелька и платежей не нужна идентификация. Тем не менее, поскольку все транзакции в сети открыты, известны суммы и адреса платежей, можно путем аналитической работы вычислить пользователя. Например, если я хотя бы один раз отправлю вам биткоин, вы сможете посмотреть баланс моего кошелька, откуда я получал биткоины, куда я еще их отправляю. Таким примерно образом ФБР выследила создателя онлайн-рынка в "даркнете" Росса Ульбрихта (арестован в 2013 году по обвинению в наркоторговле, хакерских атаках и сговоре с целью отмывания денег)", — напомнил он.

"При этом есть криптовалюта, заточенная под максимальную анонимность — например, ZCash, Monero. Там транзакции маскируются, и невозможно узнать ни отправителей, ни суммы. В биткоине для маскировки транзакций используют так называемые "миксеры". Платеж разбивается на множество мелких платежей и не направляется напрямую. Кроме того, некоторые биржи тоже смешивают средства клиентов в общий пул, откуда невозможно понять движение конкретных монет", — рассказал Гусейнов.

Эксперты полагают, что если хакеры из Северной Кореи действительно майнили или крали биткоин, то использовать криптовалюту они могли как меру обхода санкций.

Использовать криптовалюту хакеры могут в любых целях, отследить транзакции все равно будет сложно, отметил Ткачук. "Украденные биткоины могут быть использованы каким угодно образом — из-за анонимности отследить транзакции сложно…. Но, действительно, в Северной Корее активно развиваются блокчейн-технологии, их изучают в Пхеньянском университете науки и техники. Учитывая экономическую изолированность страны и тесную связь Северной Кореи с Китаем (ключевой игрок на мировом крипторынке), в этом нет ничего удивительного", — сообщил он.

Обозреватель-экономист Максим Блант в свою очередь полагает, что украденную криптовалюту хакеры могут использовать для приобретения предметов роскоши. "Хакеры на службе у государства есть практически везде. Северокорейские госхакеры отличаются от других еще и тем, что руководство страны пребывает под санкциями, запрещающими поставки в эту страну предметов роскоши. Да и вообще любая валюта — фиатная или крипто — штука в корейском хозяйстве редкая, а оттого желанная. Криптовалюта даже лучше, поскольку отследить ее сложнее фиатных денег", — заявил он.

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"Лишение предметов роскоши для партийного руководства — одна из самых болезненных мер из всего набора санкций против этой страны. Именно это вызвало самую серьезную реакцию. Так что в покупке Lamborghini (за биткоины в условиях санкций против КНДР) только доля шутки, причем меньшая", — полагает эксперт.

Аналитики считают, что если факт кражи и был, он никак не связан с продолжающимся удорожанием стоимости биткоина.

"С ростом стоимости растет интерес к совершению таких преступлений, но сам рост не связан с этими (возможными) кражами", — пояснил свою позицию Гусейнов.

Эксперт отметил, что представители КНДР могли покупать биткоины, например, через подставные компании. "И вот это уже действительно может двигать цену вверх", — сообщил он.

Технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz) вспомнил о майской масштабной кибератаке WannaCry, которая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Сообщалось, что за атакой может стоять связанная с КНДР группа хакеров.

"Кража произошла несколько месяцев назад. КНДР может быть связана с кибератакой WannaCry. О ней говорили во всех новостях, из-за нее многие люди узнали о биткоине. Но мало кто стал покупать его из-за этого", — отметил он.

Ткачук в свою очередь отметил, что кража биткоина могла оказать лишь негативное влияние на стоимость криптовалюты.

"Чем дороже биткоин, тем он привлекательнее для злоумышленников. Вместе с тем, это событие не повлияло на курс биткоина. Для биткоина это скорее негативное событие, так как лишний раз подтверждает уязвимость и недостаточную защищенность криптобирж", — полагает Ткачук.