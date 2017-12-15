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    КНДР ничего не нарушает, разрабатывая ядерное оружие - постпред при ООН

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    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (779)

    (обновлено: )40650
    Постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам заявил, то что КНДР обладает ядерным оружием, в любом случае не является нарушением ни одного международного закона или правила.
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    twitter.com/willripleyCNN/

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. КНДР ничего не нарушает, разрабатывая ядерное оружие, заявил постоянный представитель страны при ООН Ча Сон Нам.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "То, что КНДР обладает ядерным оружием, в любом случае не является нарушением ни одного международного закона или правила. КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия наиболее оправданным образом", — сказал Ча Сон Нам на заседании СБ ООН.

    "КНДР не покушается на интересы других стран, и обладание средствами ядерного сдерживания служит лишь целям обороны и защиты мира в регионе", — добавил он.

    По его словам, КНДР является "ответственной ядерной державой, страной, приверженной миру" и выполняет все обязательства по нераспространению, в частности, не допускает незаконной передачи оружия и технологий третьим сторонам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре условились обмениваться информацией и инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР.

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