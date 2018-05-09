Турчинов призвал СБУ ввести санкции за показ парада в Донецке

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал Службу безопасности Украины с просьбой ввести санкции против украинских СМИ, которые транслировали военный парад из Донецка.

"Сегодня, когда весь мир вспоминает миллионы людей, погибших во время Второй мировой войны, некоторые украинские электронные СМИ вели прямую трансляцию так называемого "военного парада" из оккупированного Донецке под заголовком "Трансляция из ДНР". Адекватная противодействие информационной агрессии — необходимый и важный элемент защиты нашей страны. Именно поэтому я обратился с официальным письмом к СБУ по расследованию этого правонарушения и внесению электронных СМИ, обеспечивающих прямую трансляцию "празднование" оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список", — написал Турчинов в Facebook.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что вместе с Турчиновым в ближайшее время намерен посетить Донецкую и Луганскую область, где проверит вещание украинских каналов.

Кроме того, Турчинов намеревался подать в суд на депутата Сергея Лещенко за публикацию информации о причастности секретаря СНБО к расследованию в отношении чиновников Одессы.