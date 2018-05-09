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    Новинский: ничего создавать не надо, в Украине есть поместная церковь

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (88)

    (обновлено: )2610
    Член парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский отметил, что политики в Украине "рассматривают церковь как какой-то политический институт, но церковь – это тело Христово на земле, а не государственный институт".
    Вадим Новинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Церковь — это не государственный институт, как ее рассматривают многие политики, заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

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    Президент Петр Порошенко в середине апреля заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. Уже 19 апреля Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

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    "Я исключительно за то, чтобы все православные объединились и были в одной церкви, но не те люди это делают, не на той основе это делают и не таким путем это делается", — сказал Новинский в эфире телеканала "112 Украина".

    Он обратился к президентам Украины, которые приложили усилия для создания отдельной украинской церкви: "Ничего создавать не надо, в Украине есть поместная церковь", — а для единства православия в стране, по его мнению, стоило идти иным путем.

    "Политики занимались этим (церковным — Ред.) расколом. Раз у нас есть независимая держава, у нас есть свой национальный банк, своя армия, свои министерства, у нас должна быть и своя церковь. Они рассматривают церковь как какой-то политический институт, но церковь – это тело Христово на земле, это не государственный институт, не политический", — подчеркнул нардеп от "Оппоблока".

    Он убежден, что преодолеть нынешнюю ситуацию можно лишь когда "отколовшаяся" церковь "через покаяние возвращается в лоно матери-церкви".

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    "Другого пути на протяжении 2000 лет никто не придумал", — резюмировал он.

    Ранее сообщалось, что собор епископов Украинской православной церкви США поддержал инициативу о предоставлении Томоса автокефалии православной церкви в Украине. 

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