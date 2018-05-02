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    Киев

    В Киеве лже-священник обокрал церковь: вынес ладан, кадило и Евангелие

    (обновлено: )10701
    Задержанный в Киеве мужчина по подозрению в церковной краже оказался серийным мошенником и рецидивистом. На его счету еще одна кража в церкви и выманивание денег у киевлян.
    В Киеве лже-священник обокрал церковь
    Фото "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Киеве полиция задержала мужчину, который обокрал церковь на улице Крайней в Деснянском районе столицы.

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    Вор успел вынести из церкви ладан, кадило и Евангелие.

    Уже после задержания и проверки личных данных подозреваемого оказалось, что он является серийным мошенником и рецидивистом. Ранее он обворовывал церковь в Голосеевском районе, мошенническим путем выманивал деньги у жителей Шевченковского района Киева.

    Также мужчина находится в розыске по заявлению Управления полиции Чернигова.

    Ранее сообщалось, что в Одесской области за 2017 год было совершено 19 краж и ограблений православных храмов. Ни одного из этих преступлений не было раскрыто.

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