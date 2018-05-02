В Киеве лже-священник обокрал церковь: вынес ладан, кадило и Евангелие

Фото "Киев Оперативный"

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Киеве полиция задержала мужчину, который обокрал церковь на улице Крайней в Деснянском районе столицы.

Вор успел вынести из церкви ладан, кадило и Евангелие.

Уже после задержания и проверки личных данных подозреваемого оказалось, что он является серийным мошенником и рецидивистом. Ранее он обворовывал церковь в Голосеевском районе, мошенническим путем выманивал деньги у жителей Шевченковского района Киева.

Также мужчина находится в розыске по заявлению Управления полиции Чернигова.

Ранее сообщалось, что в Одесской области за 2017 год было совершено 19 краж и ограблений православных храмов. Ни одного из этих преступлений не было раскрыто.