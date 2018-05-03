Церковная инициатива нашла очень активную поддержку в мире - Порошенко

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Инициатива предоставления Украине Томоса об автокефалии Украинской православной церкви имеет поддержку в мире, заявил президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

"Вы видите, что эта инициатива нашла очень активную поддержку в мире — наша украинская диаспора, политические деятели, церковные иерархи поддержали эту инициативу", — заявил Порошенко, информируя о ходе переговоров со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Он также поблагодарил депутатов, которые поддержали обращение президента к патриарху Варфоломею.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что это отнюдь не является вмешательством государства в церковные дела. Подчеркиваю еще раз, что я категорический противник вмешательства государства в церковные дела", — сказал президент.

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"Особенно, когда это государство иностранное. Особенно, когда это страна-агрессор. Особенно, когда объявление украинской территории канонической территорией церкви другого государства. Это и есть посягательство на нашу территориальную целостность", — добавил он.

Порошенко убежден, что "украинцы завоевали свое право на поместную автокефальную церковь".

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"И сегодня мы очень надеемся, что Его Святейшество Вселенский Патриарх приложит усилия и после проведения консультаций, которые сейчас происходят, они будут одобрены Синодом, и этот процесс будет завершен предоставлением Украине Томоса", — сказал глава государства, призвав украинцев "бороться и молиться", чтобы это скорее произошло.

Ранее сообщалось, что собор епископов Украинской православной церкви США поддержал инициативу о предоставлении Томоса автокефалии православной церкви в Украине.