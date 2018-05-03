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    Церковная инициатива нашла очень активную поддержку в мире - Порошенко

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (86)

    (обновлено: )15605
    Глава государства во время заседания СНБО заявил, что он категорически против вмешательства государства в церковные дела, "особенно когда это страна-агрессор".
    Заседание СНБО во главе с президентом Петром Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Инициатива предоставления Украине Томоса об автокефалии Украинской православной церкви имеет поддержку в мире, заявил президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы государства.

    Священник православной церкви. Архивное фото
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    Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

    "Вы видите, что эта инициатива нашла очень активную поддержку в мире — наша украинская диаспора, политические деятели, церковные иерархи поддержали эту инициативу", — заявил Порошенко, информируя о ходе переговоров со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

    Он также поблагодарил депутатов, которые поддержали обращение президента к патриарху Варфоломею.

    "Хотел бы еще раз подчеркнуть, что это отнюдь не является вмешательством государства в церковные дела. Подчеркиваю еще раз, что я категорический противник вмешательства государства в церковные дела", — сказал президент.

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    "Особенно, когда это государство иностранное. Особенно, когда это страна-агрессор. Особенно, когда объявление украинской территории канонической территорией церкви другого государства. Это и есть посягательство на нашу территориальную целостность", — добавил он.

    Порошенко убежден, что "украинцы завоевали свое право на поместную автокефальную церковь".

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    "И сегодня мы очень надеемся, что Его Святейшество Вселенский Патриарх приложит усилия и после проведения консультаций, которые сейчас происходят, они будут одобрены Синодом, и этот процесс будет завершен предоставлением Украине Томоса", — сказал глава государства, призвав украинцев "бороться и молиться", чтобы это скорее произошло.

    Ранее сообщалось, что собор епископов Украинской православной церкви США поддержал инициативу о предоставлении Томоса автокефалии православной церкви в Украине. 

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