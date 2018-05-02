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    Общество

    Мэр Ивано-Франковска силой собирает людей на церковный праздник - СМИ

    (обновлено: )22505
    По решению мэра департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета должен 5 мая организовать участие одинадцатиклассников в евхаристическом съезде учащейся молодежи "Вы - свет мира".
    Руслан Марцинкив
    Руслан Марцинкив, facebook

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается заставить учеников и медицинских работников принять участие в религиозном мероприятии Украинской греко-католической церкви.

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    Об этом сообщает местный портал "Заборона".

    Согласно распоряжению на на официальном сайте города, департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета должен 5 мая 2018 организовать участие выпускников 11 классов в ХХИИ евхаристическом съезде учащейся молодежи "Вы — свет мира", а полиция города обеспечить безопасность движения в село Погоня, где состоится празднование. Кроме учеников, в паломничестве должны принять участие медицинские работники.

    Свое распоряжение мэр обосновывает договором между исполнительным комитетом Ивано-Франковской совета и местной архиепархии УГКЦ, который чиновники подписали еще в 2003 году.

    Ранее сообщалось, что заместителя мэра Луцка и еще двух чиновников городского совета задержали на получении части взятки в размере $17 000.

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