Мэр Ивано-Франковска силой собирает людей на церковный праздник - СМИ

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается заставить учеников и медицинских работников принять участие в религиозном мероприятии Украинской греко-католической церкви.

Об этом сообщает местный портал "Заборона".

Согласно распоряжению на на официальном сайте города, департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета должен 5 мая 2018 организовать участие выпускников 11 классов в ХХИИ евхаристическом съезде учащейся молодежи "Вы — свет мира", а полиция города обеспечить безопасность движения в село Погоня, где состоится празднование. Кроме учеников, в паломничестве должны принять участие медицинские работники.

Свое распоряжение мэр обосновывает договором между исполнительным комитетом Ивано-Франковской совета и местной архиепархии УГКЦ, который чиновники подписали еще в 2003 году.

Ранее сообщалось, что заместителя мэра Луцка и еще двух чиновников городского совета задержали на получении части взятки в размере $17 000.