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    Взрывы и гибель журналистов в Кабуле. Появилась реакция МИД Украины

    (обновлено: )14302
    Как пишет официальный представитель Министерства иностранных дел Марьяна Беца, Киев "решительно осуждает" террористический акт в Кабуле и приносит искренние соболезнования семьям погибших.
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    REUTERS Omar Sobhani

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины осудило взрывы в афганском Кабуле и выразило соболезнования семьям погибших, сообщила в понедельник официальный представитель дипломатического ведомства Марьяна Беца.

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    "Решительно осуждаем террористический акт в Кабуле. Много погибших и раненных… Наши искренние соболезнования семьям", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

    Марьяна Беца/Twitter, 30 апреля 2018

    В понедельник утром в афганской столице городе Кабуле произошли два взрыва. По последним данным, жертвами стали 29 человек, в том числе семь журналистов, более 40 человек получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

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