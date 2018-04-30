Взрывы и гибель журналистов в Кабуле. Появилась реакция МИД Украины

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины осудило взрывы в афганском Кабуле и выразило соболезнования семьям погибших, сообщила в понедельник официальный представитель дипломатического ведомства Марьяна Беца.

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"Решительно осуждаем террористический акт в Кабуле. Много погибших и раненных… Наши искренние соболезнования семьям", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

Марьяна Беца/Twitter, 30 апреля 2018

В понедельник утром в афганской столице городе Кабуле произошли два взрыва. По последним данным, жертвами стали 29 человек, в том числе семь журналистов, более 40 человек получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).