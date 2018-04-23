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    Климкин заявил о новых возможностях в связи с новым руководством госдепа

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    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, те, кто уже работает в действующей администрации США известны очень четкой проукраинской позицией, поэтому страна получит новые возможности в отношениях с США.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Кадровые перестановки в Госдепартаменте США не приведут к уменьшению поддержки Украины, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи с и.о. госсекретаря США Джоном Салливаном в Торонто, передает "Укринформ". 

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    "Те, кто уже работает в действующей администрации США, в частности новый советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и сам Майк Помпео, который, мы надеемся, уже на следующей неделе будет утвержден на должность, известны очень четкой проукраинской позицией, поэтому я думаю, что мы получим новые возможности в отношениях с США", — заявил Климкин.

    Министр заявил, что в США Украину поддерживают как демократические, так и республиканские представители партий.

    "Позиция США по определению не изменится… Как только господин Помпео будет утвержден — мы будем говорить с ним о том, что следует делать дальше. Собственно, это мы и обсуждали с американской делегацией в Торонто", — добавил Климкин.

    ​Ранее сообщалось, что директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что намерен обсуждать альтернативы газопроводу "Северный поток-2".

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