В Киеве 1500 полицейских охраняют марш националистов

Фото facebook.com/politicalpartynationalcorps/

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В центре Киева полицейские перекрыли движение транспорта по ул. Грушевского, Шелковичной и Арсенальной из-за марша националистов, который проходит сегодня утром.

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Столичное управление Нацполиции сообщает, что в связи акцией протеста в правительственном квартале работает 1500 человек. За общественным порядком следят патрульные, саперы и кинологи.

Фото facebook.com/politicalpartynationalcorps/ Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля

Как сообщили в "Киевпасстрансе", из-за перекрытия улиц изменили свои маршруты несколько автобусов №24, 55 и 62.

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Марш, который проводят "Свобода", "Национальный корпус", С14 и ОУН, начался в 10.00 во вторник. Участники акции протеста идут по улице Грушевского к зданию Кабмина, Верховной Раде. Позднее они планируют пройти колонной к улице Банковой, где расположена Администрация президента.