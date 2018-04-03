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    Политика

    В Киеве 1500 полицейских охраняют марш националистов

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    Массовые акции радикалов в Украине (229)

    (обновлено: )62121
    Полиция Киева сообщает, что к охране общественного порядка в правительственном квартале привлечены саперы и кинологи. Колонна националистов заняла улицу Грушевского, позднее они направятся на Банковую.
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Фото facebook.com/politicalpartynationalcorps/

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В центре Киева полицейские перекрыли движение транспорта по ул. Грушевского, Шелковичной и Арсенальной из-за марша националистов, который проходит сегодня утром.

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    Столичное управление Нацполиции сообщает, что в связи акцией протеста в правительственном квартале работает 1500 человек. За общественным порядком следят патрульные, саперы и кинологи.

    Фото facebook.com/politicalpartynationalcorps/
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля

    Как сообщили в "Киевпасстрансе", из-за перекрытия улиц изменили свои маршруты несколько автобусов №24, 55 и 62.

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    Марш, который проводят "Свобода", "Национальный корпус", С14 и ОУН, начался в 10.00 во вторник. Участники акции протеста идут по улице Грушевского к зданию Кабмина, Верховной Раде. Позднее они планируют пройти колонной к улице Банковой, где расположена Администрация президента.

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